"Зенит" победил в 80% домашних еврокубковых матчей при Семаке

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"Зенит" победил в 80% домашних еврокубковых матчей при Семаке

"Зенит" в очередной раз успешно сыграл в домашнем еврокубковом матче под руководством Сергея Семака.

После назначения 43-летнего специалиста на пост главного тренера "сине-бело-голубые" победили в 8 из 10 играх на своём поле в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Исключениями стали только поединки против "Вильярреала" (1:3) и "РБ Лейпциг" (0:2), которым питерцы проиграли на "Газпром Арене".

Что касается обыгранных соперников, то это минское "Динамо" (8:1), "Молде" (3:1), "Славия" (1:0), "Бордо" (2:1), "Копенгаген" (1:0), "Фенербахче" (3:1), "Бенфика" (3:1) и "Лион" (2:0).

Не пропустите: Семак прокомментировал победный матч "Зенита". | http://soccernews.ru
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