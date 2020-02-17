"Зенит" победил в товарищеском матче "Аланию"

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"Зенит" победил в товарищеском матче "Аланию"

В турецком Белеке завершился товарищеский матч между питерским "Зенитом" и владикавказской "Аланией".

"Сине-бело-голубые" выиграли со счётом 4:2. В их составе голами отличились Александр Ерохин и Эмилиано Ригони - оба забили по два мяча.

"Зенит" - "Алания" - 4:2

Голы: Машуков, 5 - 0:1, Ерохин, 29 - 1:1, Ригони, 45 - 2:1, Ригони, 54 - 3:1, Ерохин, 64 - 4:1, Кобесов (пенальти), 67 - 4:2.

"Зенит": Васютин, Смольников, Осорио, Прохин, Жирков (Кравцов, 88), Ерохин, Мусаев, Шамкин, Ригони, Дриусси, Воробьев (Сергеев, 80).

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