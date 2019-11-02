"Зенит" - победитель первого круга РПЛ сезона 2019/20
Сегодня, 2 ноября, завершился первый круг РПЛ сезона 2019/20.
После 15 туров лидером чемпионата является "Зенит", который набрал 33 очка и опережает "Локомотив" на три пункта.
Замыкает турнирную таблицу РПЛ "Сочи", в активе у которого 13 баллов.
Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|15
|30
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Уфа
|15
|17
|9
|Крылья Советов
|14
|17
|10
|Рубин
|14
|16
|11
|Арсенал Тула
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13