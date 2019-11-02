"Зенит" - победитель первого круга РПЛ сезона 2019/20

Сегодня, 2 ноября, завершился первый круг РПЛ сезона 2019/20.

После 15 туров лидером чемпионата является "Зенит", который набрал 33 очка и опережает "Локомотив" на три пункта.

Замыкает турнирную таблицу РПЛ "Сочи", в активе у которого 13 баллов.

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России.

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