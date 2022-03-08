"Зенит" побил клубный рекорд
Фото твиттер "Зенита"
Питерский "Зенит" забил в 30-м домашнем матче чемпионата России подряд, обновив клубный рекорд.
Напомним, что в понедельник "сине-бело-голубые" на своём поле победили "Уфу" со счётом 2:0.
В последний раз команда не отличалась в родных стенах в рамках РПЛ 9 марта 2020 года - ничья 0:0 с "Уфой".
За всю историю российского чемпионата более продолжительные серии были только у ЦСКА (34 - с 2005 по 2007 год) и "Ротора" (40 - с 1992 по 1995 год).
Не пропустите: Фанаты "Зенита" посвятили баннер Ракицкому. | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 7 марта
-
Феерии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", успехи "Арсенала" и "Ливерпуля": все результаты 28-го тура АПЛ
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
-
ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах
-
Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Круговой прокомментировал дебютный гол за "Зенит"
-
"Ньюкасл" возобновил интерес к Азару
-
ПСЖ нашёл в "Манчестер Юнайтед" замену для Мбаппе
-
"Зенит" побил клубный рекорд
-
Три европейских клуба летом поспорят за Луиса Суареса
-
Кейн вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
-
В РФС знали о дисквалификации Кухты, из-за которой "Локомотиву" грозит техническое поражение
-
Главные новости дня: 7 марта
-
Успехи "Реала" и "Барселоны", осечки "Севильи" и "Вильярреала": все результаты 27-го тура Ла Лиги
-
Феерии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", успехи "Арсенала" и "Ливерпуля": все результаты 28-го тура АПЛ
-
Бундеслига может разорвать контракт с "Матч ТВ": названа причина
-
"Атлетик" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
-
"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ
-
Появились два новых кандидата на покупку "Челси"
-
Определился соперник "Ливерпуля" по 1/4 финала Кубка Англии
-
"Лестер" объявил о продлении контракта с Фофана
-
Невилл высказался о кандидатах на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
-
ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах
-
"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу вингера "Байера"
-
Стали известны финансовые потери АПЛ из-за прекращения трансляций в России