"Зенит" побил клубный рекорд

Фото твиттер "Зенита"

Питерский "Зенит" забил в 30-м домашнем матче чемпионата России подряд, обновив клубный рекорд.

Напомним, что в понедельник "сине-бело-голубые" на своём поле победили "Уфу" со счётом 2:0.

В последний раз команда не отличалась в родных стенах в рамках РПЛ 9 марта 2020 года - ничья 0:0 с "Уфой".

За всю историю российского чемпионата более продолжительные серии были только у ЦСКА (34 - с 2005 по 2007 год) и "Ротора" (40 - с 1992 по 1995 год).

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