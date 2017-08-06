"Зенит" побил рекорд посещаемости "Санкт-Петербург Арены"

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"Зенит" побил рекорд посещаемости "Санкт-Петербург Арены"
В матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" играет со "Спартаком".

На матче присутствуют 53 359 зрителей, что является новым рекордом посещаемости в российской истории "Зенита". Прежнее достижение было установлен в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Бней Иегуда" (0:1). Тогда на матч пришли 45 670 зрителей.

А рекордом в истории "Зенита" является матч чемпионата СССР с киевским "Динамо" в 1988 году - 61 тысяча фанатов.

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