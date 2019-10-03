"Зенит" поблагодарил Маркизио, который завершил карьеру

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"Зенит" поблагодарил Маркизио, который завершил карьеру
"Зенит" поблагодарил бывшего полузащитника команды Клаудио Маркизио, который объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

"Мы благодарим полузащитника за вклад в чемпионство и желаем удачи во всех начинаниях!" - сообщается в официальном Instagram "Зенита".

33-летний Маркизио выступал за "Зенит" с 2018 по 2019 годы. В составе петербургского клуба он провел 15 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. С "Зенитом" итальянец становился чемпионом России. Ранее он также играл за "Ювентус".

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