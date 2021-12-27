"Зенит" поборется с "Вильярреалом" за футболиста "Боки Хуниорс"

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"Зенит" поборется с "Вильярреалом" за футболиста "Боки Хуниорс"Фото: инстаграм Кристиана Медины/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" хочет подписать хавбека "Боки Хуниорс" Кристиана Медины, сообщает инсайдер Даниэле Лонго.

По информации источника, в аргентинце также заинтересован "Вильярреал".

Ранее сообщалось, что чемпионы России сделали предложение по трансферу игрока в размере 6 миллионов евро, однако получили отказ.

В этом сезоне Медина сыграл 35 матчей за "Боку" во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал ассист.

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