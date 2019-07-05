"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо

Нападающий мадридского "Реала" Кристо Гонсалес этим летом может оказаться в России, сообщает Marca.

По сведениям издания, "Зенит" является одним из претендентов на 21-летнего испанца, которого "бланкос" оценивают в 10 миллионов евро.

Также перспективный форвард входит в сферу интересов "Леганеса", "Гранады", "Эспаньола", "Вальядолида", "Леванте", "Айнтрахта" и "Андерлехта".

Кристо дебютировал в составе "Реала" в октябре прошлого года, сыграл 4 матча и забил 1 гол.

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