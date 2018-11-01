"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"

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"Зенит" поборется за трансферную цель "Милана"

Питерский "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, российский клуб намерен побороться за 25-летнего футболиста с "Миланом", который видит в бразильце замену для Маттиа Кальдары, выбывшего из строя на три месяца. Также на центрбека претендует испанская "Валенсия".

Стоит отметить, что потенциальному покупателю придётся заплатить за Родриго Кайо 15 миллионов евро.

Примечательно, что "Зенит" интересовался этим игроком ещё летом 2017 года, однако тогда латиноамериканец отказал "сине-бело-голубым", поскольку рассчитывал пробиться в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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