"Зенит" поборется за защитника "Наполи"

"Зенит" вступил в борьбу за защитника "Наполи" Мариу Руя.

По сведениям SportMediaset, конкуренцию "Зениту" в борьбе за игрока составят "Аталанта", "Милан" и "Шальке". "Наполи" приобрел 28-летнего португальца у "Ромы" за 5,5 миллиона евро.

Контракт Руя с клубом рассчитан до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Руй провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

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