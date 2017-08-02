"Зенит" подарил клубную атрибутику автору соломенной "Санкт-Петербург Арены"

Автор соломенной "Санкт-Петербург Арены" получил посылку от питерского клуба.

Питерский клуб подарил "строителю" три мяча, 11 футболок и вымпел "Зенита".

"Посылка дошла до адресата: автор соломенной "Зенит Арены" сможет теперь сыграть на ней в нашей футболке", – говорится в сообщении пресс-служба "Зенита".

Напомним, что В Ставропольском крае построили свой вариант нового стадиона "Зенита" из соломы за 41 тысячу рублей.

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