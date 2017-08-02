"Зенит" подарил клубную атрибутику автору соломенной "Санкт-Петербург Арены"

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" подарил клубную атрибутику автору соломенной "Санкт-Петербург Арены"

Автор соломенной "Санкт-Петербург Арены" получил посылку от питерского клуба.

Питерский клуб подарил "строителю" три мяча, 11 футболок и вымпел "Зенита".

"Посылка дошла до адресата: автор соломенной "Зенит Арены" сможет теперь сыграть на ней в нашей футболке", – говорится в сообщении пресс-служба "Зенита".

Напомним, что В Ставропольском крае построили свой вариант нового стадиона "Зенита" из соломы за 41 тысячу рублей. 

Не пропустите: В Ставропольском крае построили свою "Зенит-Арену". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов