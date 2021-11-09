"Зенит" подаст апелляцию на удаление Клаудиньо в матче с "Уралом"

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В питерском "Зените" не согласны с решением судейской бригады удалить с поля полузащитника Клаудиньо в начале второго тайма игры 14-го тура РПЛ против "Урала" (0:0).

Напомним, что бразилец получил прямую красную карточку за грубый фол против защитника Арсена Адамова.

"Зенит" подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК. Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал. Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее", - сообщил источник ТАСС в стане "сине-бело-голубых".

В следующем туре чемпионата "Зенит" примет "Нижний Новгород". Если дисквалификация Клаудиньо будет отменена, то он сможет принять участие в этом матче.

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