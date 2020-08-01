"Зенит" поддержал "Арсенал" в твиттере. Обе команды при праздновании уронили трофей

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"Зенит" поддержал "Арсенал" в твиттере. Обе команды при праздновании уронили трофей

Футболисты лондонского "Арсенала" во время празднования победы в Кубке Англии уронили трофей.

Питерский "Зенит" в твиттере отреагировал на эту ситуацию, так как ранее игроки российского клуба также уронили свой кубок.

Ранее "Арсенал" обыграл "Челси" (2:1) в финале и стал обладателем Кубка Англии в 14-й раз.

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