"Зенит" поддержал "Арсенал" в твиттере. Обе команды при праздновании уронили трофей

Футболисты лондонского "Арсенала" во время празднования победы в Кубке Англии уронили трофей.

Питерский "Зенит" в твиттере отреагировал на эту ситуацию, так как ранее игроки российского клуба также уронили свой кубок.

The FA Cup trophy took a bit of a tumble, but Arsenal take it home pic.twitter.com/zXejtuMkZk — ESPN FC (@ESPNFC) August 1, 2020

Ранее "Арсенал" обыграл "Челси" (2:1) в финале и стал обладателем Кубка Англии в 14-й раз.

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