"Зенит" поддержал "Арсенал" в твиттере. Обе команды при праздновании уронили трофей

Футболисты лондонского "Арсенала" во время празднования победы в Кубке Англии уронили трофей.

Питерский "Зенит" в твиттере отреагировал на эту ситуацию, так как ранее игроки российского клуба также уронили свой кубок.

The FA Cup trophy took a bit of a tumble, but Arsenal take it home pic.twitter.com/zXejtuMkZk