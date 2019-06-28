"Зенит" поддержал смертельно больного Риксена
Футболисты, тренеры и руководство "Зенита" поддержали бывшего игрока команды Фернандо Риксена.
"Зенит", проводящий предсезонный сбор, сфотографировался с баннером "Фернандо, никогда не сдавайся".
Сегодня, 28 июня, Риксен планирует в последний раз появиться на публике на благотворительном вечере, который пройдет в Глазго.
Напомним, что 42-летний Риксен болен боковым амиотрофическим склерозом, медленно прогрессирующим, неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. В данный момент экс-футболист прикован к постели и больше не имеет возможности разговаривать.
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