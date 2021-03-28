"Зенит" поддержал всемирную акцию "Час Земли" (фото)
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Петербургский "Зенит" поучаствовал в международной акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли", сообщает официальный сайт клуба.
27 марта с 20:30 до 21:30 архитектурная подсветка домашнего стадиона "Зенита" "Газпром Арены" была полностью отключена.
"Час Земли" является самой массовой экологической акцией в мире. Каждую последнюю субботу марта миллионы людей в всем мире на один час выключают свет в своих домах. Кроме того, гасится подсветка объектов архитектуры и достопримечательностей. Таким образом, участники пытаются привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам Земли.
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