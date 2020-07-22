"Зенит" поднимет зарплату Артему Дзюбе

Петербургский "Зенит" договорился о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По сведениям источника, зарплата форварда увеличится и составит около 3,7 миллионов евро в год. Стороны подпишут двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год. Официально о продлении контракта объявят после финального матча Кубка России "Зенит" - "Урал" (25 июля). Сейчас Дзюба получает в "Зените" 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2020 года.

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