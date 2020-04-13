"Зенит" поднял цену на Азмуна

Питерский "Зенит" повысил стоимость своего форварда Сердара Азмуна почти в два раза.

Ранее "сине-бело-голубые" оценивали иранца в 25 миллионов евро. Теперь же, как сообщает "Спорт Уик-Энд", цена на него выросла до 40 миллионов.

Главным претендентом на 25-летнего нападающего считается "Наполи", но итальянцы пока не готовы платить за него требуемую сумму.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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