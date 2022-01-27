"Зенит" подписал долгосрочный контракт с Адамовым

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Арсеном Адамовым.

Стороны заключили соглашение до лета 2026 года. Футболист прошел медицинское обследование, которое оказалось успешным.

22-летний Адамов является воспитанником "Ахмат". С января 2021 года он выступал за екатеринбургский "Урал".

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