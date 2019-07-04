"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

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"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

Защитник "Гамбурга" Дуглас Сантос стал игроком "Зенита".

Как сообщает официальный сайт клуба, с 25-летним игроком заключено пятилетнее соглашение. Предположительно, трансфер бразильца обошелся "Зениту" в 15 миллионов евро.

Сантос выступал за "Гамбург" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 38 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.

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