"Зенит" подписал форварда "Анжи"

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"Зенит" подписал форварда "Анжи"

Нападающий юношеской сборной России Гамид Агаларов перешёл из "Анжи" в "Зенит".

Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего футболиста пока не разглашаются.

Пока перспективный форвард будет выступать за вторую команду "сине-бело-голубых".

В составе "Анжи" Агаларов забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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