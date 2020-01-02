"Зенит" подписал форварда "Анжи"
Нападающий юношеской сборной России Гамид Агаларов перешёл из "Анжи" в "Зенит".
Сумма трансфера и условия личного контракта 19-летнего футболиста пока не разглашаются.
Пока перспективный форвард будет выступать за вторую команду "сине-бело-голубых".
В составе "Анжи" Агаларов забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.
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|19
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|Ростов
|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|Локомотив Москва
|19
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|Урал
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|Тамбов
|19
|21
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|Рубин
|19
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|14
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|18
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|15
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|19
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