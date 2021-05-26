"Зенит" подписал контракт с молодым талантом

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"Зенит" подписал контракт с молодым талантом

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" объявил о переходе нападающего Акима Белохонова, ставшего лучшим бомбардиром Юношеской футбольной лиги-2.

Детали личного контракта игрока не разглашаются. В ближайшее время форвард будет выступать за молодежный состав клуба.

17-летний Белохонов выступал за "Зенит" в ЮФЛ-2 и отметился 30 забитыми мячами.

Не пропустите: В "Зените" выбрали лучшего игрока по итогам мая. | http://soccernews.ru
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