"Зенит" подписал латвийского хавбека

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника "РТУ" Владиславса Соловейчикса.

18-летний футболист, который является капитаном юношеской сборной Латвии, заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до лета 2020 года.

Соловейчикс будет выступать за вторую команду "Зенита".

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