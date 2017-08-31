"Зенит" подписал латвийского хавбека

Теги зенит санкт-петербургвладиславс соловейчикс

"Зенит" подписал латвийского хавбека

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о подписании полузащитника "РТУ" Владиславса Соловейчикса.

18-летний футболист, который является капитаном юношеской сборной Латвии, заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до лета 2020 года.

Соловейчикс будет выступать за вторую команду "Зенита".

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