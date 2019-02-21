"Зенит" подписал Мостового

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"Зенит" подписал Мостового

"Зенит" заполучил полузащитника "Химок" Андрея Мостового, сообщают российские СМИ.

21-летний футболист, которого считают одним из лучших дриблёров ФНЛ, перешёл в питерский клуб бесплатно, несмотря на то, что его контракт истекал только через полгода.

В ближайшие месяцы перспективный хавбек будет выступать за вторую команду "сине-бело-голубых".

Мостовой выступал за "Химки" с 2016 года, сыграл 87 матчей, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.

Не пропустите: "Зенит" продолжает борьбу за игрока сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

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