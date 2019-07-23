"Зенит" подписал российского вратаря из Европы

"Зенит" на официальном сайте объявил о переходе российского вратаря норвежского "Сарпсборга" Александра Васютина.

Условия сделки не разглашаются. Голкипер подписал с петербургским клубом контракт до лета 2023 года.

24-летний Васютин является воспитанником петербургского футбола. В "Зенит" он перешел в 2012 году, но не провел за основной состав ни одного матча. В 2016 году голкипер перешел в финский "Лахти" на правах аренды. Летом 2018 года Васютин на правах свободного агента перебрался в "Сарпсборг". В составе норвежского клуба он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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