"Зенит" подпишет еще одного аргентинца

"Зенит" договорился о покупке полузащитника "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибара.

"Аскасибар переходит в "Зенит" за 10 миллионов евро. Игрок дал свое согласие. Клубы все согласовали", – написал журналист Фено Тартаглия в своем твиттере.

20-летний Аскасибар выступает за "Ривер Плейт" с 2016 года, провел за клуб 40 матчей и не забил ни одного гола.

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