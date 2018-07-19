"Зенит" подпишет спонсорский контракт на сумму свыше 50 миллионов евро

Питерский "Зенит" подпишет спонсорский контракт на сумму свыше 50-ти миллионов евро, информирует sport24.ru.

По сведениям источника, партнером "сине-бело-голубых" станет дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром межрегионгаз". За четыре года сотрудничества с новым спонсором клуб заработает 57,5 миллиона евро. В рамках соглашения, которое будет подписано между сторонами, "Зенит" будет предоставлять место для рекламы ООО "Газпром межрегионгаз" на своих домашних играх.

Напомним, "Зенит" хочет купить воспитанника "Реала". | soccernews.ru