"Зенит" подпишет спонсорский контракт на сумму свыше 50 миллионов евро
Питерский "Зенит" подпишет спонсорский контракт на сумму свыше 50-ти миллионов евро, информирует sport24.ru.
По сведениям источника, партнером "сине-бело-голубых" станет дочерняя компания "Газпрома" ООО "Газпром межрегионгаз". За четыре года сотрудничества с новым спонсором клуб заработает 57,5 миллиона евро. В рамках соглашения, которое будет подписано между сторонами, "Зенит" будет предоставлять место для рекламы ООО "Газпром межрегионгаз" на своих домашних играх.
Напомним, "Зенит" хочет купить воспитанника "Реала". | soccernews.ru
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