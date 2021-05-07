"Зенит" подпишет защитника "Галатасарая", но при одном условии
Фото Ne Gibi
Питерский "Зенит" изучает вариант с приобретением центрального защитника "Галатасарая" Маркао, утверждает Eurostavka.
По информации источника, 24-летний футболист может присоединиться к российскому клубу в случае ухода Ярослава Ракицкого.
Потенциальный трансфер бразильца, которым также интересуется "Локомотив", обойдётся "сине-бело-голубым" в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Зенит" сделал предложение форварду "Монпелье". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски
-
Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова
-
1
"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту
-
"Боруссия" готова снизить цену на Санчо
-
"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Радимова дисквалифицировали на 5 матчей
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Рома" выдали второй по результативности полуфинал в истории еврокубков
-
2
У "Барселоны" не получается избавиться от Умтити
-
"Челси" хочет продлить контракт с основным полузащитником
-
1
"Зенит" подпишет защитника "Галатасарая", но при одном условии
-
Неймар высказался о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов
-
1
Влашич может перейти в "Милан": названа сумма возможной сделки
-
"Спартак" готовит новый контракт для Жиго
-
1
Эмери побил рекорд Фергюсона и Анчелотти
-
1
6 игроков из "Челси" и 5 из "Манчестер Сити" - в команде недели Лиги Чемпионов по версии WhoScored
-
Газизов отреагировал на интерес ЦСКА к хавбеку "Уфы" Мрзляку
-
Артета прокомментировал вылет "Арсенала" из Лиги Европы
-
Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности