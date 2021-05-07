"Зенит" подпишет защитника "Галатасарая", но при одном условии

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Питерский "Зенит" изучает вариант с приобретением центрального защитника "Галатасарая" Маркао, утверждает Eurostavka.

По информации источника, 24-летний футболист может присоединиться к российскому клубу в случае ухода Ярослава Ракицкого.

Потенциальный трансфер бразильца, которым также интересуется "Локомотив", обойдётся "сине-бело-голубым" в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Маркао сыграл за "Галатасарай" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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