"Зенит" подшутил над "Лидсом", представившим новый логотип

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"Зенит" подшутил над "Лидсом", представившим новый логотип
Пресс-служба "Зенита" потроллила "Лидс", который сегодня презентовал новую эмблему.

На лого "павлинов" изображен болельщик, бьющий кулаком по сердцу. Питерцы представили свой вариант эмблемы.

"Мы правильно сделали?" – написал "Зенит" Твиттеру "Лидса".

Не пропустите: "Лидс" презентовал новую клубную эмблему. | http://soccernews.ru

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