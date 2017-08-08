"Зенит" подтвердил переход Эрнани в "Сент-Этьен"

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"Зенит" подтвердил переход Эрнани в "Сент-Этьен"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте подтвердил переход хавбека Эрнани в "Сент-Этьен".

23-летний бразилец присоединился к французскому клубу на правах годичной аренды. По некоторым данным, у "зелёных" будет право выкупить футболиста за 12 миллионов евро.

Напомним, что Эрнани перешёл в "Зенит" в декабре 2016 года, в его активе 11 матчей во всех турнирах.

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