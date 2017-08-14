"Зенит" подтвердил переход Хави Гарсии в "Бетис"
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте подтвердил договорённость с "Бетисом" по трансферу полузащитника Хави Гарсии.
Ранее сообщалось, что испанский клуб заплатит за 30-летнего футболиста 1,5 миллиона евро.
Гарсия выступал за "Зенит" с 2014 года, сыграл 108 матчей и забил 7 голов.
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