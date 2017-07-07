"Зенит" подтвердил переход Мака в ПАОК

Теги зенит санкт-петербургпаокроберт мак

"Зенит" подтвердил переход Мака в ПАОК

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.

Греческий клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Стоит отметить, что до перехода в "Зенит" хавбек играл именно  за ПАОК.

В минувшем сезоне 26-летний Мак провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дриусси пройдет медосмотр в "Зените" во вторник. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Официально: "Зенит" приобрел Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов