"Зенит" подтвердил переход Мака в ПАОК

Словацкий полузащитник "Зенита" Роберт Мак перешел в ПАОК, сообщает официальный сайт клуба.

Греческий клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Стоит отметить, что до перехода в "Зенит" хавбек играл именно за ПАОК.

В минувшем сезоне 26-летний Мак провел за "Зенит" 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

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