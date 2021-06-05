"Зенит" подтвердил переход Прохина в "Ростов"
Фото сайт "Зенита"
Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Данилы Прохина в "Ростов".
"Сине-бело-голубые" не уточнили финансовые детали трансфера, однако отметили, что оставили за собой право приоритетного выкупа 20-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что этот переход является частью сделки по приобретению Дмитрия Чистякова.
Вторую часть минувшего сезона Прохин провёл в аренде в "Сочи", сыграл 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.
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