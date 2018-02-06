"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов перешел в "Краснодар", сообщает официальный сайт клуба.

Петербургский клуб отдал футболиста в аренду до лета с правом последующего выкупа.

27-летний Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 155 матчей, забил 25 голов и отдал 34 результативные передачи. За сборную России сыграл 28 матчей и забил 2 мяча. Ранее играл за "Урал" и "Анжи". Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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