Питерский "Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера.

"На пост главного тренера команды претендуют пять кандидатов. В понедельник состоится заседание совета директоров" - говорится в сообщении пресс-службы "сине-бело-голубых".

Напомним, что нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с клубом о расторжении контракта. Его преемниками могут стать Сергей Семак, Миодраг Божович, Дик Адвокат, Маурицио Сарри или Синиша Михайлович.

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