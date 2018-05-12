"Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера

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"Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера

Питерский "Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера.

"На пост главного тренера команды претендуют пять кандидатов. В понедельник состоится заседание совета директоров" - говорится в сообщении пресс-службы "сине-бело-голубых".

Напомним, что нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини договорился с клубом о расторжении контракта. Его преемниками могут стать Сергей Семак, Миодраг Божович, Дик Адвокат, Маурицио Сарри или Синиша Михайлович.

Не пропустите: Адвокат готов вернуться в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии
Spezeffekt

сарри или семак- остальные- вето

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