"Зенит" подтвердил уход Лодыгина
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб принял решение расстаться с вратарем Юрием Лодыгиным.
"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - приводят слова Медведева российские СМИ.
Нынешний контракт голкипера с петербургским клубом истекает 30 июня. Таким образом, Лодыгин станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 29-летний Лодыгин провел за "Зенит" один матч, в котором пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно голкипер перешел в "Олимпиакос", за который сыграл три матча и пропустил два гола.
Не пропустите: "Зенит" поборется за защитника "Наполи". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
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|15
|Анжи
|30
|21
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|Енисей Красноярск
|30
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