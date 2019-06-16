"Зенит" подтвердил уход Лодыгина

Теги зенит санкт-петербургюрий лодыгиналександр медведев

"Зенит" подтвердил уход Лодыгина
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб принял решение расстаться с вратарем Юрием Лодыгиным.

"Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - приводят слова Медведева российские СМИ.

Нынешний контракт голкипера с петербургским клубом истекает 30 июня. Таким образом, Лодыгин станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 29-летний Лодыгин провел за "Зенит" один матч, в котором пропустил четыре гола. В зимнее трансферное окно голкипер перешел в "Олимпиакос", за который сыграл три матча и пропустил два гола.

Не пропустите: "Зенит" поборется за защитника "Наполи". | http://soccernews.ru
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