"Зенит" подтвердил уход Рибалты

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Пресс-служба "Зенита" подтвердила, что спортивный директор Хавьер Рибалта покидает клуб.

Ранее появилась информация, что функционер написал заявление об уходе из питерской команды.

"Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле.

Что касается позиции спортивного директора, то в "Зените" есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете", – сказал пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

Напомним, испанец работал в питерском клубе с 2018 года.