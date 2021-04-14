"Зенит" показал архивное видео первого гола Аршавина

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

20 лет назад, 14 апреля 2001 года, бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин забил свой первый гол за петербургский клуб.

Форвард отличился на 82-й минуте матча чемпионата России с воронежским "Факелом". Голевую передачу ему отдал Александр Кержаков.

39-летний Аршавин в настоящее время работает в структуре "Зенита". За петербургский клуб он выступал с 1999 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы.

Не пропустите: Аршавин не исключил, что станет спортивным директором "Зенита". | http://soccernews.ru