"Зенит" показал архивное видео первого гола Аршавина
Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен
20 лет назад, 14 апреля 2001 года, бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин забил свой первый гол за петербургский клуб.
Форвард отличился на 82-й минуте матча чемпионата России с воронежским "Факелом". Голевую передачу ему отдал Александр Кержаков.
39-летний Аршавин в настоящее время работает в структуре "Зенита". За петербургский клуб он выступал с 1999 по 2008 годы, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 годы.
Не пропустите: Аршавин не исключил, что станет спортивным директором "Зенита". | http://soccernews.ru
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