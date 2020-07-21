"Зенит" показал, что осталось за кадром игры против "Спартака"

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"Зенит" показал, что осталось за кадром игры против "Спартака"

"Зенит" прошел в финал Кубка России, обыграв в полуфинале "Спартак" (2:1).

На своем Youtube-канале "Зенит" выложил видео, в котором показано, что осталось за кадром кубковой игры.

Напомним, что в финале Кубка России, который состоится 25 июля, "Зенит" сыграет против "Химок".

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