"Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами"

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала шуточный пост касательно вручения "Золотого мяча".

"Просто аргентинец и его шесть золотых мячей", - говорится в тексте записи клуба в твиттере с фотографией полузащитника "сине-бело-голубых" Себастьяна Дриусси.

Just an Argentinean and his six golden balls #BallondOr pic.twitter.com/iiwYARSzW9