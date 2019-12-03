"Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами"

Теги зенит санкт-петербургсебастьян дриуссизолотой мяч

"Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами"

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала шуточный пост касательно вручения "Золотого мяча".

"Просто аргентинец и его шесть золотых мячей", - говорится в тексте записи клуба в твиттере с фотографией полузащитника "сине-бело-голубых" Себастьяна Дриусси.

Напомним, что накануне "Золотой мяч" получил соотечественник Дриусси форвард "Барселоны" Лионель Месси. Для него это шестая подобная награда, что является мировым рекордом.

Не пропустите: Впервые за 11 лет игрок из АПЛ финишировал в топ-2 голосования за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных

Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов