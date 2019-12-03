"Зенит" показал Дриусси с шестью "Золотыми мячами"

Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала шуточный пост касательно вручения "Золотого мяча".

"Просто аргентинец и его шесть золотых мячей", - говорится в тексте записи клуба в твиттере с фотографией полузащитника "сине-бело-голубых" Себастьяна Дриусси.

Just an Argentinean and his six golden balls #BallondOr pic.twitter.com/iiwYARSzW9 — FC Zenit in English (@fczenit_en) December 3, 2019

Напомним, что накануне "Золотой мяч" получил соотечественник Дриусси форвард "Барселоны" Лионель Месси. Для него это шестая подобная награда, что является мировым рекордом.

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