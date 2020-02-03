"Зенит" показал фотографию первого женского состава команды

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"Зенит" показал фотографию первого женского состава команды

Женская команда "Зенита" подписала контракты с 13 футболистками, сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба петербургского клуба опубликовало фотографию первых игроков в истории своей женской команды.

Ими стали: Екатерина Морозова, Ксения Олексюк, Елена Брусова, Ксения Батова, Людмила Шадрина, Вера Симановская, Дарья Шквара, Екатерина Сочнева, Татьяна Степанова, Славяна Астанкова, Юлия Запотичная, Кристина Федорова и Мария Дигурова.

Главным тренером женской команды назначена Ольга Порядина.

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