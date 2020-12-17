"Зенит" показал, как отметил победу над "Спартаком"

Пресс-служба питерского "Зенита" выложила ролик с эмоциями футболистов и тренеров после матча 19-го тура РПЛ против "Спартака".

"Сине-бело-голубые" победили со счётом 3:1 и в преддверии зимней паузы оторвались от конкурента на 6 очков.

Как зенитовцы отмечали важнейший успех, сморите в видео ниже.

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