"Зенит" показал, как восстанавливается Малком

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"Зенит" показал, как восстанавливается Малком

"Зенит" показал, как восстанавливается после травмы форвард Малком. Об этом сообщается в твиттере команды.

"Ждем на поле!" - подписал клуб видео в твиттере.

Напомним, что у бразильца диагностировали повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, потребовавшее хирургического вмешательства.

Возвращение 22-летнего футболиста в строй ожидается к первому зимнему сбору "Зенита", даты которого пока не разглашаются.

А еще: Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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