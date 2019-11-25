"Зенит" показал, как восстанавливается Малком
"Зенит" показал, как восстанавливается после травмы форвард Малком. Об этом сообщается в твиттере команды.
"Ждем на поле!" - подписал клуб видео в твиттере.
Ждем на поле! pic.twitter.com/fZDQ9DSeWJ— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 ноября 2019 г.
Напомним, что у бразильца диагностировали повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, потребовавшее хирургического вмешательства.
Возвращение 22-летнего футболиста в строй ожидается к первому зимнему сбору "Зенита", даты которого пока не разглашаются.
А еще: Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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