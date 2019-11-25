"Зенит" показал, как восстанавливается Малком

"Зенит" показал, как восстанавливается после травмы форвард Малком. Об этом сообщается в твиттере команды.

"Ждем на поле!" - подписал клуб видео в твиттере.

Напомним, что у бразильца диагностировали повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, потребовавшее хирургического вмешательства.

Возвращение 22-летнего футболиста в строй ожидается к первому зимнему сбору "Зенита", даты которого пока не разглашаются.

А еще: Малком оценил перспективы "Зенита" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru