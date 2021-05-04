"Зенит" показал раздевалку команды после третьего подряд чемпионства
Фото твиттер "Зенита"
Пресс-служба питерского "Зенита" опубликовала видео из раздевалки команды после чемпионского матча в минувшее воскресенье.
"Раздевалка чемпионов", - подписали ролик "сине-бело-голубые", добавив хештэг #ГородЗолотой.
Раздевалка чемпионов! #ГородЗолотой pic.twitter.com/6xxvPvAFu2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 3, 2021
Напомним, что "Зенит" разгромил "Локомотив" со счётом 6:1 и за два тура до конца чемпионата взял золотые медали.
Для команды из Санкт-Петербурга это чемпионство стало третьим подряд и седьмым в российской истории.
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