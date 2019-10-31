"Зенит" показал разговор Дриусси и оператора на русском языке

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"Зенит" показал разговор Дриусси и оператора на русском языке

"Зенит" опубликовал видео, на котором запечатлен форвард Себастьян Дриусси, говорящий на русском языке.

"Все, закончили. Давай. Сейчас тренировка", - сказал Дриусси.

"Эй, убери камеру отсюда! Здесь работают!" - сказал оператору Бранислав Иванович и заулыбался. 

Вчера, 30 октября,"Зенит" разгромил "Томь" (4:0) в рамках Кубка России. 

Аргентинец выступает в российском клубе с 2017 года.

А еще: Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"| http://soccernews.ru
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