"Зенит" показал разговор Дриусси и оператора на русском языке

"Зенит" опубликовал видео, на котором запечатлен форвард Себастьян Дриусси, говорящий на русском языке.

"Все, закончили. Давай. Сейчас тренировка", - сказал Дриусси.

"Эй, убери камеру отсюда! Здесь работают!" - сказал оператору Бранислав Иванович и заулыбался.

Вчера, 30 октября,"Зенит" разгромил "Томь" (4:0) в рамках Кубка России.

Аргентинец выступает в российском клубе с 2017 года.

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