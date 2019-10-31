"Зенит" показал разговор Дриусси и оператора на русском языке
"Зенит" опубликовал видео, на котором запечатлен форвард Себастьян Дриусси, говорящий на русском языке.
"Все, закончили. Давай. Сейчас тренировка", - сказал Дриусси.
Дриусси заговорил по-русски (наконец-то!) #Simpatico @SebadriussiOk pic.twitter.com/9S7ZTNsFcM— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 31 октября 2019 г.
"Эй, убери камеру отсюда! Здесь работают!" - сказал оператору Бранислав Иванович и заулыбался.
Вчера, 30 октября,"Зенит" разгромил "Томь" (4:0) в рамках Кубка России.
Аргентинец выступает в российском клубе с 2017 года.
А еще: Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5. Это что вообще такое было? Разбираем самый результативный матч осени
-
"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России
-
Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ
-
"Они целились оружием нам в лицо". Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома
Лента новостей
-
2
Игроки "Колчестер Юнайтед" узнали, что сыграют с "МЮ" в Кубке лиги. Видео их реакции
-
Руководство чемпионата Англии может запретить игру головой юным футболистам
-
Александер-Арнолд заявил, что "Ливерпуль" хочет выиграть как можно больше
-
1
Марсело признался, что у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года
-
"Зенит" показал разговор Дриусси и оператора на русском языке
-
1
Сигурдсон и Ларссон в старте на матч "Спартака" и "Ростова"
-
1
"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:5. Это что вообще такое было? Разбираем самый результативный матч осени
-
Голкипер ЦСКА Помазун признался, что летом мог покинуть команду
-
"Химки" обыграли "Оренбург" и прошли в 1/4 финала Кубка России
-
3
Пять раз, когда Криштиану Роналду попадал в Книгу рекордов Гиннесса
-
Агент Крала рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов АПЛ
-
1
"Они целились оружием нам в лицо". Маркизио рассказал подробности ограбления своего дома
-
Левандовски предстал на Хеллоуин в образе Джокера, а его жена - Харли Квинн
-
1
Моуринью рассказал о критериях, которые ему важны при выборе нового клуба
-
1
Пике высказался о взаимоотношениях Месси и Гризманна
-
Ибрагимович раскрыл значение своего заявления о возвращении в Испанию
-
"Удинезе", скорее всего, уволит нынешнего тренера Тудора
-
Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Ростов"
-
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
-
"Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11