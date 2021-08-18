"Зенит" показал травму лица Малкома после матча с "Локомотивом" (фото)

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Пресс-служба петербургского "Зенита" в клубном инстаграме опубликовала фотографию лица бразильского нападающего Малкома, который получил травму в матче 4-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).

"Малком после битвы с "Локо", - говорится в сообщении.

В одном из эпизодов матча бразилец получил удар в лицо ногой от защитника "Локомотива" Станислава Магкеева.

В нынешнем сезоне 24-летний Малком провел за "Зенит" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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