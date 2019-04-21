"Зенит" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"
Игроки "Зенита" эмоционально отпраздновали победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России.
Что творилось в раздевалке "сине-бело-голубых" после игры, запечатлено на видео, которое опубликовал официальный твиттер питерского клуба.
Раздевалка победителей прямо сейчас! #ИдетВолна pic.twitter.com/ospB5OmfSs— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 20 апреля 2019 г.
Напомним, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:2 благодаря голу Артёма Дзюбы на 95-й минуте.
Теперь команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Динамо Москва
|24
|28
|12
|Крылья Советов
|24
|27
|13
|Урал
|23
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13