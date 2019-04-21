"Зенит" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"

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"Зенит" показал видео из раздевалки после победы над "Краснодаром"

Игроки "Зенита" эмоционально отпраздновали победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России.

Что творилось в раздевалке "сине-бело-голубых" после игры, запечатлено на видео, которое опубликовал официальный твиттер питерского клуба.

Напомним, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счётом 3:2 благодаря голу Артёма Дзюбы на 95-й минуте.

Теперь команда Сергея Семака опережает ближайшего преследователя на 8 очков. 

Не пропустите: Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года. | http://soccernews.ru

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