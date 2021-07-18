"Зенит" показал видео из раздевалки после победы в Суперкубке России

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"Зенит" показал видео из раздевалки после победы в Суперкубке РоссииФото: твиттер "Зенита"

Пресс-служба "Зенита" поделилась видео из раздевалки после победы над "Локомотивом" (3:0) в игре за Суперкубок России.

Напомним, что "Зенит" завоевал этот трофей в шестой раз. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал суперкубок 7 раз.

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