"Зенит" показал видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела
"Зенит" показал, как новичок команды Вендел знакомился с игроками "сине-бело-голубых". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» — тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 15, 2020
Показываем, как это было! pic.twitter.com/vazwtwCWJ9
"Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в "Газпром" - тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых. Показываем, как это было!" - подписан ролик.
О трансфере футболиста в российский клуб стало известно 6 октября. Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Вендел уже провел первую тренировку с "Зенитом".
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