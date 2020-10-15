"Зенит" показал видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела

"Зенит" показал, как новичок команды Вендел знакомился с игроками "сине-бело-голубых". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» — тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.



Показываем, как это было! pic.twitter.com/vazwtwCWJ9 — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 15, 2020

"Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в "Газпром" - тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых. Показываем, как это было!" - подписан ролик.

О трансфере футболиста в российский клуб стало известно 6 октября. Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Вендел уже провел первую тренировку с "Зенитом".

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