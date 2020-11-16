"Зенит" показал видео с тренировки Малкома

"Зенит" на своем ютуб-канале показал, как тренируется форвард команды Малком.

Напомним, в матче 11-го тура РПл бразилец был травмирован и с тех пор не играл. Ранее главный тренер Сергей Семак заявил, что футболист постепенно будет возвращаться к работе.

23-летний футболист в этом сезоне провел 11 матчей, отметивлисб 1 голом и 1 результативной передачей.

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