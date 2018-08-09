"Зенит" покажет трансляцию матча с минским "Динамо" на своем сайте

"Зенит" организует трансляцию матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо".

Матч будет показан на официальном сайте петербургского клуба, а также канале "Зенита" в Youtube.

Матч "Динамо" - "Зенит" начнется в 20:00 мск.

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